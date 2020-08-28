Число жертв COVID-19 в мире достигло 835,6 тыс. человек, инфицированы 24,6 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 августа в мире зарегистрировали 273 423 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 058 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 24 628 607 случаев инфицирования, из них 273 423 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 835 637 человек, из них 6 058 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 17 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина поднялась на 27-е место этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 184 796 (+ 1 143 за сутки), заболевших - 6 046 634 (+ 46 286 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 764 493 инфицированных (+ 42 489 за сутки) и 118 726 (+ 970 за сутки) летальных случаев.

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В Индии ифицированы 3 384 575 человек (+ 76 826 за сутки), количество смертей - 61 694 (+ 1065 за сутки).

В России 975 576 заболевших (+ 4 711 за сутки) и 16 804 летальных случаев (+ 121 за сутки).

Южную Африку на пятом месте сменило Перу, где количество заболевших достигло 621 997 человек (+ 8 619 за сутки), количество смертей - 28 277 (+ 153 за сутки).