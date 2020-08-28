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В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек

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В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек
В Украине по состоянию на утро пятницы, 28 августа, зафиксированы 2 438 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 48 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 27 августа, сообщалось о 1 974 новых случаях, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 114 497 человек, умерли с начала пандемии 2 451 человек (за сутки 48), выздоровевших – 55 083 (за сутки 866), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 56 963 человека, что на 1 524 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176), Черновицкой (155) и Ривненской (103) областях.

В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек 01
В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек 02
В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек 03
В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек 04
В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек 05
В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек 06

Топ комментарии

  • Маша Машева
    Похоже этот маразм в вашей голове.
  • Super Gut
    браво зе-команда! мастера спорта по борьбе с короновирусом делают из украинцев - изгоев в мире. Через пару недель даже турция не будет принимать наших туристов, а про европу я вообще промолчу, будем все сидеть за железным занавесом, как при совке.
    К слову, для всех граждан Грузии, ЕС открыт.
  • раша в перде
    айвазянушка ,ты каждый раз под каждым видео о ковиде вещаешь что это все фейк и его нет, может докажешь что это так,пойдешь к больным и пообедаешь с ними с одной тарелки,расцелуешь их,пообщаешься и покажешь всем что ты здоров потом после этого )
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