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Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек. КАРТА

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Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек. КАРТА
По состоянию на утро 28 августа в Киеве коронавирусом заболел 251 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 12 719 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 187 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 4 070 пациентов.

По состоянию на 28 августа количество активных больных составляет 8 462 человека.

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Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет, а также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели, в том числе, и десять медиков.

В больницы столицы были госпитализированы 47 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - подчеркнул мэр Киева.

Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек 01

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек 02

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Топ комментарии

  • des_104
    зачем мобилку подключать к кровати? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 7074
  • Підлога Маккартні
    А откуда в Словакии украинские больницы? Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 2367
  • Yuriy Smith
    да ты просто напомнил тут одна была - типо воевала, также тоже неадекватно писала коменты.
    но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
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