За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 122 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 497 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 438 человек, из них 112 детей и 122 медработника. Были госпитализированы 497 человек. Зафиксированы 48 летальных случаев. Выздоровели 866 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 114 497 человек, из них 7 616 детей и 10 964 медработника. Всего выздоровели 55 083 пациента. 2 451 случай летальный. За минувшие сутки всего были проведены 41 747 теста, из них 21 507 методом ПЦР и 20 240 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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