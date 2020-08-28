Байден согласился выйти на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов дебатировать со своим оппонентом – действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, 28 августа в эфире телеканала Байден принял вызов, который ранее неоднократно игнорировал.

"Я собираюсь дебатировать с ним", - заявил оппонент Трампа.

В интервью MSNBC Байден сказал, что будет "проверять факты" во время дебатов.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступала против проведения дебатов. Она утверждала, что Трамп будет вести себя на них недостойно.

В то же время когда именно состоятся дебаты, пока неизвестно.

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Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.