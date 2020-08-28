COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей, - глава ВОЗ Гебрейесус
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-странице организации.
По словам главы ВОЗ, "глубокое воздействие" на психику вызывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.
"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб поддержки психического здоровья", - сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии коронавируса психическое здоровье было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении".
На сегодняшний день "около 1 млрд человек живут с психическими расстройствами, 3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство", указал он.
При этом доступ к качественной медицинской помощи по психологическим вопросам есть у меньшинства, сказал Гебрейесус. В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами не получают никакого лечения, отметил он.
Как сообщалось ранее, в ВОЗ полагают, коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность среди пациентов в возрасте 60+, прогнозируют в ВОЗ.
В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов.