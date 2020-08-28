Сытник об увольнении Холодницкого: "Никто не вечен"
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Никто не вечен на своих должностях как Холодницкий, так и Сытник. Есть определенный срок пребывания на должностях. Он фактически был исчерпан на момент увольнения. И 4 июня Генпрокурор (Ирина Венедиктова. - Ред.) уже делегировала своих представителей в комиссию по отбору антикоррупционного прокурора, четырех своих представителей", - отметил он.
По его словам, он 27 августа читал о том, что комитет Верховной Рады проголосовал за семь своих представителей.
"Процедура конкурса началась еще в начале лета. Единственное, что правильно, когда это происходит последовательно - заканчивают полномочия, человек уходит, передает свои дела, новоназначенный прокурор получает дела", - объяснил директор НАБУ.
Сытник надеется, что конкурс на должность антикоррупционного прокурора проведут быстро и САП получит руководителя.