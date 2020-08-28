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Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены

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Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены
По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также имеют место и неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.

"Эту проблему оккупанты хотят решить использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо-республик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась.

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Теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев. Такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, несмотря на то, что незаконная власть обещает, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ. Но оккупанты не имеют доверия у людей Донбасса и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения вплоть аж десять тысяч срочников под угрозой срыва", - сообщили в штабе.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа", - добавили в пресс-центре ОС.

Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены 01

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  • Підлога Маккартні
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  • Люцифер
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