Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП
Об этом сообщается на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса. Кроме того, Владимир Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 26 августа Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, который ранее работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.