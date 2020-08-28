Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС

Правительство Финляндии с 28 августа вводит ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС, и где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.