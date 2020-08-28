Расстрел автобуса под Харьковом: состояние четверых пострадавших стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах
Об этом сообщила секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на Андрея Соцького, заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщила пресс-секретарь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека