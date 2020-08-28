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Расстрел автобуса под Харьковом: состояние четверых пострадавших стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах

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Расстрел автобуса под Харьковом: состояние четверых пострадавших стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах
Четверо раненых во время расстрела автобуса, произошедшего накануне в Харьковской области, находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщила секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на Андрея Соцького, заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщила пресс-секретарь. 

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека

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Топ комментарии

  • Егор Синягін
    В оправдание стреляющих по опозежопавцам хочу привести такую аналогию. Москва, 1943 год, из госпиталя в краткосрочный отпуск приезжает советский офицер с трофейным "вальтером". Выходит он на улицу и вдруг слышит: "мы всегда дружили с немецким народом, немецкие военные учились в наших училищах, мы вместе освобождали Польшу от польских панов. Нас поссорили зарубежные масоны (американцы, британцы..., .нужное подчеркнуть), Гитлер поднял Германию с колен, надо с ним договориться "где-то посредине". Он как законопослушный гражданин свой страны идет в НКВД, а там ему говорят: " ну это просто другое мнение тут нет ничего плохого" И как вы думаете, что сделает этот офицер (если он офицер)
    Резюме: Во время войны не бывает полутонов-есть враг и есть свой.
    В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Япрнии. И никого это не смущало.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А чего они в больницу попали? Переананировали?!
  • Герхард
    Как-то не качественно расстреляли.

    14 человек шмаляют по наполненному сепарами автобусу и в результате всего несколько раненых.

    Еще учиться и учиться...
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