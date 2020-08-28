Лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​рассказал о последствиях строительства Подольско-Воскресенского моста вопреки проекту

Подольско-Воскресенский мост - очередной памятник столичной коррупции. Из-за изменения места съезда он не решит проблему пробок на Троещине, а только создаст новые.

Об этом лидер "Экопартии" и правозащитник Борислав Береза ​​написал на странице в Facebook 27 августа.

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"Мост, который должен был разгрузить движение с правого берега на Троещину и в обратную сторону, наоборот приведет к транспортному коллапсу на левом берегу и только увеличит пробки. Почему? Потому что пытаются сдать его до выборов и поэтому изменили место съезда. Этот мост уже не на Троещину. Он закончится в районе метро Левобережной, где после этого будет вечный затор ", - написал политик.

В видео к публикации Борислав Береза ​​сообщает, что, вопреки начальному проекту, съезд с Подольско-Воскресенского моста сейчас пытаются вывести на узкую улицу Садовую в частном секторе с двумя полосами - по одной полосе в каждую сторону. Политик, также, акцентирует внимание на строительстве ЖК рядом с мостом и считает, что интересы застройщика могли стать еще одним стимулом для изменения места съезда.

"Власть учла интерес застройщика, который возводит ЖК на набережной у моста. Без этого съезда стоимость одного квадратного метра здесь будет значительно меньше. Именно поэтому Кличко заблокировал строительство моста на Троещину. А вместо этого строится съезд на улицу Садовую ", - подчеркнул Борислав Береза.



