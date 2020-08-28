Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержан сотрудник ГСЧС Украины и двух посредников вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст . 369 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, работник ГСЧС и его сообщники требовали от представителя полиграфического предприятия 35 тыс. долларов США за выдачу разрешительных документов в сфере пожарной безопасности и еще 10 тыс. долларов США - за составление экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тыс. кв. м без фактического выезда на него.

Кроме того, посредники склонили предпринимателя к даче неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов США должностному лицу правоохранительных органов за беспрепятственное ведение бизнеса после получения всех разрешений.

Правоохранители задокументировали получение этими лицами 70 тыс. долларов США в два этапа. После передачи второго транша - 60 тыс. долларов США посредников задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а чиновника ГСЧС в его рабочем кабинете. Во время обыска у него обнаружили и изъяли 1,2 тыс. долларов США с первого транша.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Правонарушения разоблачили прокуроры совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве по материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Примечание: в соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



Фото: Офис генпрокурора