Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Служебное удостоверение новому главе ОГА Зеленский вручил на встрече с представителями бизнеса региона во время рабочей поездки в Черкасскую область.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучшее, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", - заявил Зеленский.

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Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.

"Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасщины была лучшей. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Больше строительство", - заявил Сергийчук.

Как сообщалось, 26 августа Кабинет Министров Украины согласовал назначение главой Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, который ранее работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.