Апелляцию по делу Маркива суд рассмотрит 29 сентября, - Кулеба

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву в Италии состоится 29 сентября.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, безусловно, уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свои надежды, что решение о Виталии (Маркиве. - Ред.) будет справедливым и беспристрастным, лишенным каких-либо эмоций и некорректной интерпретации фактов", - отметил Кулеба и добавил, что заседание по рассмотрению апелляции запланировано на 29 сентября.

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Министр подчеркнул, что Украина считает выдвинутые Маркиву обвинения необоснованными, а само дело находится на контроле Президента. Активное участие в защите принимает также МВД и лично министр Арсен Аваков.

Кулеба заверил, что украинская сторона работает с итальянской, украинские консулы оказывают постоянную поддержку нацгвардейцу в процессе судебного разбирательства.

Кроме того, глава МИД сообщил, что пригласил международные правозащитные организации осуществлять мониторинг судебного процесса, "чтобы предотвратить возможные нарушения или некорректные интерпретации фактов, связанных с этим делом, а также фиксирование возможных фактов давления на суд с целью принятия подтверждения обвинительного приговора.

"Я надеюсь, что международные правозащитники услышат наш призыв, приобщатся к этому делу и в конце концов мы будем иметь объективный приговор, который подарит Виталию заслуженную свободу", - подчеркнул министр.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.