Шмыгаль - бизнесу: Возвращения к жесткому карантину не будет
Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе общения с бизнесом Шмыгаль сообщил, что правительство отказалось от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы, однако сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Премьер также отметил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.
Говоря о запрете на въезд в Украину иностранцев на месяц, премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом, отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы, а именно: ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы с разрешениями на проживание в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей. При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.
Денис Шмыгаль также сообщил, что первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху коронавируса.