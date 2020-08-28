Новости

Линкявичюс не исключает вторжения России в Беларусь: Оно может произойти под прикрытием договорных обязательств

3 34021
Линкявичюс не исключает вторжения России в Беларусь: Оно может произойти под прикрытием договорных обязательств
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что Евросоюз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен направить Москве соответствующий сигнал.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Линкявичюс сказал в пятницу в Берлине перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси.

По его словам, министры на встрече должны послать сигнал России, что она не может вторгнуться в Беларусь.

"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, готовых к отправке. Этого пока не произошло, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", - сказал литовский министр.

Он подчеркнул, что "нет юридических, военных или практических оснований" для военной интервенции России.

"Поэтому важно отправить соответствующий сигнал", - отметил Линкявичюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин. ВИДЕО

Он подчеркнул, что не видит оснований для изменения политики ЕС в отношении России.

"Мы должны сохранять давление и санкции, потому что причины, по которым были введены санкции, не исчезли", - сказал министр.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 27 августа, предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Обращение к России от должностных лиц НАТО и ЕС поступили после того, как в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Он добавил, что в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.

Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky
    Кацапська армія вже в Білорусі.
  • Перехватчик



    Йозеф Кнехт

    @jozefkneht1

    ·41 мин

    Луценко прямим текстом говорить, що операція з вагнерівцями планувалася давно, ще з часів Пороха. Брали в ній участь і західні і близькосхідні спецслужби. Він як генпрокурор погоджував процесуальні документи по цій справі. Захід цікавили саме ці спеціалісти по ППО. Єрмак попав.
    https://twitter.com/i/status/1299272310776639490
  • Андерсен a4cbf7de
    Если оно и произойдет то в форме белорусского ОМОНА, полиции и с нашивками белорусской армии. Там наверно швейные фабрики работают на полную мощность выполняя срочный заказ ( на всякий случай) помню очень правда давно ( сто лет назад) тоже имел два комплекта совершенно разной формы... ( так что ничего нового с тех пор не придумали, все когда то было).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости