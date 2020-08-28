Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства. С начала сентября с. г. командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства", - сказано в сообщении.
Кроме того, в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет "ДНР / ЛНР" и паспорт гражданина РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 г. подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.