Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно отдавать себе отчет, и президент (Путин. - Ред.) подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Беларусь не столкнется", - сказал представитель Кремля.
На вопрос, может ли Россия оказать помощь не белорусским силовикам, а населению, гражданскому обществу страны, Песков ответил: "Это гипотетические рассуждения. Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".
27 августа в интервью "России 24" Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Беларусь на случай противодействия возможному экстремизму.
В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Беларуси, но местная милиция такими действиями не занимается.