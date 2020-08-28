Новости • Революция в Беларуси

Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков

3 97238
Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков
Кремль считает, что сформированный по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов России не будет использоваться на территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно отдавать себе отчет, и президент (Путин. - Ред.) подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Беларусь не столкнется", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, может ли Россия оказать помощь не белорусским силовикам, а населению, гражданскому обществу страны, Песков ответил: "Это гипотетические рассуждения. Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси около 50 журналистов были задержаны на акции протеста, четверо остаются в изоляторе, - ассоциация

27 августа в интервью "России 24" Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Беларусь на случай противодействия возможному экстремизму.

В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Беларуси, но местная милиция такими действиями не занимается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На пол, #балом вниз! Лицом вниз, на х#й! Животное, бл#дь", - задержанный на акции в Беларуси снял, что происходило в автозаке. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Скрепы неизвестно чего
    Ах, сударь, будьте так любезны и позвольте вас дубиналом пере...ть, не супротивтесь. Примерно такого уровня у них корректность, угу.
  • шурец
    русский мир убийства и насилие, это норма
  • Герхард
    Пока самого Пескова не повозят мордой по асфальту, не отобьют почки, не кинут в штабеля в автозак, не будут пытать сутками в СИЗО - он не поймет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости