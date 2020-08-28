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Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана

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Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана
В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение. По предварительной информации, местное население не пускало паломников в город.

В комментарии "Суспільному" представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана объяснил, что конфликт связан с деньгами, передает Цензор.НЕТ.

"Возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу. Из-за строительства в этом доме начали появляться трещины. Хасиды дали деньги на ремонт, сообщил представитель фонда, но жители дома попросили еще денег. Они хотят, чтобы хасиды выкупили их дом за один миллион долларов, угрожая, что только так удастся уладить конфликт. Представитель фонда говорит - эта сумма слишком большая. Из-за конфликта никто не пострадал, добавил представитель", - пишет издание.

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По словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, местные отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт.

Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества.

Топ комментарии

  • Radist
    Жадібні українці хочуть забрати останню сорочку у бідних євреїв. Аж сльоза навернулась...
  • Скрепы неизвестно чего
    Я не понял кто там евреи-приехавшие, или местные, с такой то хуцпой?
  • Oljik
    Дом в Умани столько не стоит, а вот дом возле синагоги...это ещё продешевили.))
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