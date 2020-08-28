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Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла уголовное производство

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Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла уголовное производство
27 августа около 23:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

На месте происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.

Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия.

По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

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Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Если хасидов посадят, это будет шикарный прецедент. Они даже в Израиле всех достали.
  • bios22
    зелень своих земляков посадит ? да ну .. тут для этого проклятых бендеравцев полно ...
  • Сергей Иванов d7a23c27
    Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6589
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