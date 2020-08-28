Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
На месте происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.
Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия.
По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).
Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества.