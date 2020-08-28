Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены

В Министерстве образования и науки определились с темой первого школьного урока в этом учебном году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в Facebook.

"Уже через несколько дней - праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, эти материалы помогут:

- объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина;

- развенчать мифы о COVID-19;

- ознакомить с правилами респираторной гигиены;

- проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.

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Материалы для 1-4 классов загружайте по этой ссылке: bit.ly/UNICEF_lesson1

Материалы для 5-11 классов - за этим: bit.ly/UNICEF_lesson2

Урок разработан "Освиторией" в рамках кампании "Школа, мы готовы", которую реализует UNICEF Ukraine в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.

Больше материалов будет доступно с 1 сентября на mon-covid19.info/schools.