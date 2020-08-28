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Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией

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Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией
Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский 28 августа подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией.

Об сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения", - сообщил Марченко.

Согласно сообщению, реализация этого соглашения позволит приложить максимум усилий, направленных на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности, обмен налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведение совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС.

"Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета", - сказано в сообщении.

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