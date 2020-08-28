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Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы, - Мининфраструктуры

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Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы, - Мининфраструктуры
Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что возможное введение Республикой Беларусь запрета на транзит грузов по своей территории в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках.

"Украина может пострадать только в том случае, если беларуская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.

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Как сообщалось, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море. Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции

Топ комментарии

  • Привет
    А вы в ответ закройте транзит из Одессы...и пусть это чмо лука через паРашу возит...а мы через Польшу....и посмотрим кто больше потеряет..
  • Frol Fedoroff
    А Беларусь не пострадает если Украина закроет свои порты для ее товаров? В любой торговой войне есть "пострадавшая" сторона. Транзит он хоть через Беларусь, хоть через Польшу остается транзитом. К тому же Литва, Польша и Украины участницы ВТО, а Беларусь нет. Не думаю, что Беларусь что-то выиграет от этого запрета
  • Igor L
    Україна може заборонити експорт товарів з Білорусі і це буде дуже боляче для Лукашенка!
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