Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы, - Мининфраструктуры
"Украина может пострадать только в том случае, если беларуская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.
Как сообщалось, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море. Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции