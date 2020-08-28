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Главы МИД ЕС согласовали расширение санкций в отношении Минска

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Главы МИД ЕС согласовали расширение санкций в отношении Минска
Главы МИД стран ЕС сошлись во мнении о том, что санкции в отношении Беларуси необходимо расширить.

Об этом сообщил в пятницу у себя в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, которые приводит Bloomberg, в частности, санкции должны быть распространены на основных представителей белорусского избиркома и на сотрудников правоохранительных органов.

Сийярто отметил, что страны Вышеградской группы - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - также обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом как можно скорее составить санкционный список и не ждать месяц следующей формальной встречи глав МИД стран ЕС.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Если б они нули регулярно не рубали, у них бы было уже давно круче, чем в Венесуэле. Деноминации у них уже были несколько раз.
  • Valery Greff
    Снаружи санкции, внутри забастовки. ЗАШИБИСЬ таракану... апстену...
  • ALEX SUROVV
    Тоесть санкции на тех которым вообще пох. на поездки в ЕС. Называется порднули в лужу.
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