В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме
Соответствующее решение принято сегодня на заседании Ивано-Франковской городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где решали, как будет жить город в условиях "красной" зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что в соответствии с решением комиссии, в городе с 31 августа общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а школы и детсады не будут работать с 1 сентября.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня утром в городской совет обратились перевозчики и предприниматели, которые выразили свое несогласие с решением правительства отнести город к "красной" зоне.
"Мы действуем в пределах компетенции законов Украины. Кому-то бы очень хотелось пооткрывать здесь кучу уголовных дел, но я считаю, что сегодня громада Ивано-Франковска должна показать свою позицию. Зная, что сегодня будет заседание этой комиссии, в городской совет обратились предприниматели и перевозчики. Они выступили категорически против внесения города в "красную" зону. Я, как человек, поддерживаю это обращение...", - подчеркнул Марцинкив.
Он считает решение об отнесении города к "красной" зоне политическим.
"Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске", - заявил мэр.