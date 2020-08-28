Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник

Экспертиза не установила наличие ущерба от применения формулы "Роттердам +".

По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела, написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах", - отметил журналист.

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"Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах в апреле 2019-го, закончилось ничем", - констатировал он.

"Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко Зеленский признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры", - добавил Бутусов.

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"Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с "Роттердам+" спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго". Других результатов дела не оказалось", - резюмирорвал журналист.