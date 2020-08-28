Навальный по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ: его состояние серьезное, но угрозы жизни нет, - клиника Charite

Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет, сообщила берлинская клиника Charite в пятницу.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются", - говорится в заявлении клиники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Сообщается, что состояние Навального "стабильно".

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"Лечащие врачи состоят в тесном контакте с женой Алексея Навального. В согласовании с женой Charite исходит из того, что в его интересах - публичное сообщение о состоянии здоровья", - отметили в больнице.