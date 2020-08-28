Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Гражданам Беларуси было отказано в пересечении государственной границы в связи с решением Кабинета Министров Украины о запрете иностранцам с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Белорусам не запретили посещать Украину. В ближайшее время они вернутся в Беларусь", - сообщили изданию в одесском погранотряде.
По словам пограничников, с момента закрытия украинской границы в аэропорту находились 20 иностранцев, которым было отказано во въезде в Украину.
Одна из пассажиров белорусского рейса Вероника рассказала "Свабоде", что всем гражданам Беларуси, а их около 8 человек, вынесено постановление о запрете посещения Украины:
"За ночь нас несколько раз вызывали на переговоры, все проверяли. Уснуть было невозможно. Утром нас перевели в зал ожидания, где мы можем купить чай и бутерброды за свой счет. А вот с питьевой водой проблем не было. Вместе с нами здесь и другие иностранцы - граждане Молдовы, евреи, запланировавшие паломничество в Умань.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины сообщил "Свободе", что решение правительства о закрытии границы 28 августа не предусматривает отдельных механизмов для граждан Беларуси.
"По гуманитарным соображениям отдельное решение может принять председатель Государственной пограничной службы. В постановлении нет отдельной категории о белорусских гражданах, но есть список исключений, которыми они могут воспользоваться ", - сказал Андрей Демченко.
По его словам, граждане Беларуси, пострадавшие от давления и преследований во время массовых акций протеста, должны заявить об этом на пограничном пункте пропуска на территории Украины, и в дальнейшем будет рассмотрен вопрос их допуска на территорию Украины.
Напомним, утром 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.