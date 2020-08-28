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Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств

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Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Проговорил с Урсулой фон дер Ляйен, Что Украина и ЕС несмотря на COVID19 продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки". - Ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - сообщил он.

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Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита Нормандской четверки после встречи советников глав государств 01

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Топ комментарии

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
    6 ч. ·

    Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
    Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
    Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".

    Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 8974
  • Порохобандерівець
    Фотография в журнале -
    У костра сидит отряд.
    Вы Володю не узнали?
    Он уселся в первый ряд.

    Бегуны стоят на фото
    С номерами на груди.
    Впереди знакомый кто-то -
    Это Вова впереди.

    Снят Володя на прополке,
    И на празднике, на елке,
    И на лодке у реки,
    И у шахматной доски.

    Снят он с летчиком-героем!
    Мы другой журнал откроем
    Он стоит среди пловцов.
    Кто же он в конце концов?
    Чем он занимается?
    Тем, что он снимается!
    Агния Барто, 1957
  • Власов Сергей b3083465



    Сергій Таран / Sergiy Taran

    @sergiy_taran

    ·5 ч

    Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
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