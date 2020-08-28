Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Проговорил с Урсулой фон дер Ляйен, Что Украина и ЕС несмотря на COVID19 продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки". - Ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча советников лидеров "нормандской четверки" может состояться в первых числах сентября, - Ермак