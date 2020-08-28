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Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией

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Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией
Украина рассчитывает в ближайшее время получить военную помощь от Великобритании, в том числе заключить крупный контракт на летальное вооружение.

Об этом сообщил в интервью "Европейской правде" украинский посол в этой стране Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - сказал Пристайко.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил дипломат.

Пристайко отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.

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  • Anton Zhurawski
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    ветеран был из из воронежских украинских крестьян, большевиков ненавидел глубоко и осознанно именно крестьянской ненавистью: за то, что эти идейные выродки-доктринёры, которые за всю их жизнь ни одного дня не работали, не давали трудолюбивым украинским крестьянам свободно жить и трудиться на благодатных украинских чернозёмах. Старик так и говорил: "Эти мерзавцы своей революцией, своим коммунизмом испортили жизнь всему народу, всей стране. Без большевиков на наших чернозёмах мы давно бы жили в пять раз лучше, чем сейчас живёт Финляндия."
  • Ави
    это прецедент, открытие ручейка для запуска полноводной реки, Англия подает инициативу по вооружению Украины
  • Senator S 01a656ec
    Британия единственная страна в Мире которавя воевала с Гитлером с первого дня 2 Мировой...с 1 сентября 1939 года...с кем воевало рюсскае быдло..догадайтесь сами Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 4258
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