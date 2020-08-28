Новости • Местные выборы-2020

Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский

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Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ходят на местные выборы не так охотно, как она на общенациональные, и призвал граждан активнее участвовать в жизни своих сел и городов.

Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Различные исследования показывают, что для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские выборы или выборы парламента, люди идут на них менее охотно. По моему мнению, это неправильно. Все мы должны понять: Украина начинается с тебя, с твоей общины, поселка, города", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не все граждане хотят идти в политику и баллотироваться, но заметил, что каждый житель того или иного населенного пункта должен понимать, кому доверяет власть на местах и ​​как ее контролировать.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой в ​​Черкасской области.

Очередные местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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Топ комментарии

  • Pavlo Avdejuk
    Піду, обов'язково, щоб зелебобіки не пройшли до місцевих рад.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Не переживай.В этот раз придут.
  • Ksenia VB
    зелені продали місця під їхнім зеленим рейтингом якійсь відвертій наволочі
    і чому люди на вибори не ходять....
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