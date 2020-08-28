Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться
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Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза, передает Цензор.НЕТ.
Президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова пояснила, что организация сама отказалась от участия в соревнованиях. По её словам, причиной такого решения стала невозможность "сидеть две недели в изоляции", как того требует принимающая сторона.