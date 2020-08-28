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Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД

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Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД
Сотрудники украинской киберполиции заблокировали ряд групп в соцсетях, где призывали к насилию над женщинами. Правоохранители установили, что администраторами групп были граждане Российской Федерации.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько профилей в Фейсбук и Инстаграм распространили информацию о закрытых группах в мессенджерах и социальных сетях, где призывают к насилию над женщинами (как физическому так и сексуальному). Администраторы и участники делились "советами", как "правильно" выбрать жертву, необходимые снотворные, как нападать и бить жертву, а потом насиловать. Опытом "зверств" предлагали делиться с другими участниками сообщества извращенцев и преступников. Благодаря оперативному и профессиональному реагированию работников киберполиции удалось заблокировать ряд таких групп, которые администрувались гражданами РФ", - рассказала Павличенко.

Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД 01

По ее словам, стало известно, что IP-адреса, с которых осуществлялись авторизации, находятся во владении интернет-провайдеров российских городов Омск и Москва.

Сейчас вся информация передана в Интерпол.

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Сейчас надо смотреть в оба ,как бы тебя самого женщины не изнасиловали Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД - Цензор.НЕТ 7240
  • mrSmith
    Мда, человечество явно деградирует...
    Если уже такое есть, то что дальше?
  • wittmann1980
    Мдаа, даже не могу подумать что такое может существовать...
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