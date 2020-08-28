Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий прокомментировал ситуацию с нападением на автобус людей нардепа Ильи Кивы под Харьковом.

Соответствующее видеообращение Билецкий обнародовал в YouTube.

"Говорят, что сегодня неизвестные патриоты пересеклись на трассе Киев-Харьков с "титушней" Ильи Кивы и, скажем так, немного поссорились. Ничего серьезного, как мы уже знаем, не произошло. Несколько "орлов" Кивы с синяками попали в больницу, но между тем – о самой ситуации. Если такая ситуация произошла, то это в первую очередь реакция на бездействие украинских спецслужб и МВД", – заявил Билецкий.

По его словам, во времена Революции Достоинства патриоты уже видели пророссийские отряды, похожие на организацию Кивы.

"Люди с обостренным чувством справедливости очень хорошо помнят подобные пророссийские отряды в 2014 году. Мы помним казачков с нагайками в Крыму, мы помним все эти донбасские "движении", Харьковский "Оплот", который начинал как спортивный клуб, а затем продолжил как убийцы и палачи на Майдане", – отметил лидер Нацкорпуса.

Билецкий утверждает, что в ряде украинских городов формируются военизированные пророссийские отряды, которые возглавляют сторонники партии Виктора Медведчука.

"Прямо сейчас в центре Украины, в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Харькове создаются военизированные парамилитарные пророссийские отряды, возглавляемые электоратом Ильи Кивы. Это происходит, говорят, за деньги Медведчука, но нет никаких денег Медведчука, есть средства РФ, которые здесь распространяет Медведчук", – сказал он.

Он добавил, что по подозрению в причастности к нападению на людей Кивы задержали 14 человек.

"Насколько мне известно, эти люди не имеют никакого отношения к этой ситуации, а если имеют, то я надеюсь, что СБУ, которая должна заниматься сепаратизмом, а также Генпрокуратура наградят ребят за борьбу с сепаратизмом. Если не останавливать медведчуковские банды сегодня, то завтра мы получим "ЛДНР" в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве и Черкассах", – подытожил Билецкий.