Новое руководство "Укрхимтрансаммиака" вернулось к схематозу предшественников, - журналист Николов

Журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что руководство государственного предприятия "Укрхимтрансаммиаком" вернулось к схематозу предшественников.

Об этом сообщил Николов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам речь идет о схематозе официальных бизнес-партнеров Зеленского - Аристова и Шефира.

"Вы уже слышали, что Фонд госимущества держит "прокладку" на потоках Одесского припортового завода. У нее два собственника - один это партнер министра инфраструктуры Криклия, а второй - это партнер нового директора "Укрхимтрансаммиака" Трунова. Этот Трунов недавно взял и перекрыл выдачу из аммиака из подконтрольного ему трубопровода украинским покупателям. Напетлял там всяких историй про путаницу в тарифах и тупо перекрыл. Весь рынок по*охуел, Коломойский тут же задрал цены на свой товар, а аграрии срочно ищут как бы все-таки купить этого аммиака на удобрения и находят его дороже, потому что теперь его везут из Роисси по железной дороге", - написал он.

Журналист предполагает, что Трунов перекрыл выдачу аммиака фирмам, которые покупают аммиак по прямым контрактам с российскими производителями и везут его в Украину по трубопроводу чтобы: а) струсить хабарей со всех интересантов за отпуск товара, б) чтобы посадить ту самую "прокладку" монопольным продавцом аммиака из трубы, как это было при Порошенко.

"При Порошенко "Укрхимтрансаммиаком" рулил ставленник Грановского по фамилии Шлихта. И при нем на "аммиачной" монопольке сидела своя "прокладка". Когда Зеленский только стал президентом, то эту шоблу совершенно правильно разогнали и "прокладки" вычистили. Но вот прошел год - и все вернулось на круги своя. Прокладки-шмокладки, тырево-порево", - отметил Николов.

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