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Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

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Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ
Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Вечером 28 августа Конституционный Суд Украины обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Признать не соответствующим Конституции Украины (являющимся неконституционным) указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении КС.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Как отмечает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, КС "в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении".

Как сообщалось, конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

9 июля Большая палата Конституционного суда Украины в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата.

В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу – глава КС Александр Тупицкий представил доклад по представлению. По его словам, авторы представления считает, что, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти. В частности, авторы представления указывают, что должность директора НАБУ не относится к перечню должностей, на которые назначает президент Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: 51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, конституционное представление было передано в КС 20 мая 2020 года 51 народным депутатом. Скан представления обнародовал тогда в соцсетях "слуга народа" Александр Дубинский.

9 июля Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение дела.

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Топ комментарии

  • GM Harvester
    1. Из Привата стырили $10 млрд. - НАБУ.
    2. Назначение директора НАБУ неконституционно - КС.

    В Украине коррупции нет, инвесторы, велкам!
  • Шрек Баблокат
    презираю судей Проституционного суда по именно!.. это позорище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Гыг с Вами
    думаю после избавления от зеленой плесени будет рассматриваться вопрос о конституционностях решений конституционного суда.
    ибо уже не раз шаловливые ручки замечены в подтасовке...то чивакуне увеличение полномочий подсунули,доведя его до ростова...то распустили досрочно раду...
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