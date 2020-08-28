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Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский

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Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности отдельных положений постановления Кабмина о карантинных ограничениях и указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вениславский заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Ожидаемые решения. По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, - то есть только первоначальный текст, который уже не действует", - сказал он.

По его мнению, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ, - СМИ

"По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения", - подчеркнул Вениславский.

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Топ комментарии

  • Серж Рача
    Конституционный суд сегодня разошелся:

    ✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

    ✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

    ✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине

    Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.

    Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.

    Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.

    Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.

    Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
  • Гыг с Вами
    ну,раз заказывали-то конечно ожидали...
    долго ждать то пришлось? Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3203
  • Vladimir Soukhov
    Зеля (читай Беня) поставит своих людей вместо Холодницкого и Сытника. Так воровать легче.
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