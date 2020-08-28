С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывную деятельность в информационном пространстве, - Головаш

С начала текущего года Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области заблокировано более 30 интернет-ресурсов, деятельность которых была направлена на радикализацию общественных настроений в стране и столичном регионе.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал начальник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Олег Головаш.

"Нами осуществляется мониторинг, в том числе и Интернет-сети, на предмет имеющейся информации о призывах и подготовке к совершению террористических актов. В случае выявления таких фактов, учитывая оценку реальной опасности для общества, принимаются соответствующие меры реагирования – от профилактической беседы с лицом до привлечения его к уголовной ответственности", - отметил Головаш.

Он также подчеркнул, что ведется постоянная работа по выявлению провокаторов и пропагандистов, которые призывают с экранов телевизоров и мониторов к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Нами была прекращена деятельность неонацистской радикального центра, который возглавлял гражданин РФ. Участники этой группы занимались как распространением изданий террористической направленности в телеграмм-каналах и закрытых сообществах в социальных сетях, так и вживую среди молодежи, - рассказал Олег Головаш. - В ходе обысков у организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из заграницы. В том числе были изъяты экземпляры книг австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам".

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