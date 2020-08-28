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Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков

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Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков
Канцлер Германии Ангела Меркель 28 августа на пресс-конференции в Берлине предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер выразила надежду на то, что суверенитет Беларуси будет соблюден. По ее словам, белорусские граждане, протестующие против действующих властей страны, должны иметь возможность бороться за свои права "без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны".

Также Меркель раскритиковала заявление президента РФ Владимира Путина о создании полицейского резерва в связи с ситуацией в Беларуси.

"Я надеюсь, что эти силы не будут задействованы", – подчеркнула канцлер Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • cloud2009 26ea8082
    Имя Фамилия 8aa368cc - Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 3362

    это да..
    миллионы своих граждан положили в сыру землю за это..
    ну и как, - счастливы были на этой шестой части суши..?

    Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 7617
  • NonCFist
    Врёт она будто надеется, она только прикидывается дурой, тля подпутинская.
  • ALEX SUROVV
    уже к счастью не 1/6 а 1/8 часть суши. И то пока... Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 6087
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