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Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского

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Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Музыченко, занимавшую должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №364/2020 от 28 августа. Другим своим указом №365/2020 президент назначил Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным".

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Ранее программа журналистских расследования "Наші гроші" сообщала, что Музыченко - жена Сергея Мироновича Сендзюка, который в марте 2019 года пожертвовал 500 тыс. грн на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Впоследствии эти деньги ему вернули, так как выяснилось, что у Сендзюка на момент совершения пожертвования был налоговый долг в размере 1500 грн. Деньги Сендзюку, по данным "Наших грошей", возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.

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  • Серж Пир
    Коррупцію подолано Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 7791 Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5098
  • vitaliymkua
    Даремно іронізуєте. Адже жодного армійського друга на посаду не призначив. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5479
  • Серж Пир
    Потому что служил только в потешных войсках. Зато весь сброд с Квартала при должностях.
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