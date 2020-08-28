Новости • Коронавирус и карантин

В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко

17 95578
В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко
Метро в столице закроют, если произойдет взрыв заболеваемости COVID-19, и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости. - Ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

В то же время он четко не ответил, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" карантинную зону, которую определяет правительство.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов на местах испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.

Напомним, весной метро в Киеве не работало в течение двух месяцев.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Айвазян
    Яркий применр, того, что множество ударов в голову не проходит безследно.... От вашего карантина уже пол города анкроты. Еше хотите карантин? Вы полные идиоты. Тупей Зеленского и количка не найти. В Белоруссии месяц толпы ходят? Где вирус, где трупы?
  • PREDATOR PREDATOR
    Поясніть,чому за коронавірус в Білорусі ніхто не каже?Возовці і навіть наші змі,спочатку цієї епідемії казали,що якщо Білорусь не введе карантин,то там буде апокаліпсис.А зараз всі розповідають за багатотисячні протести.Це як зрозуміти,вірус що боїться протестів? Де логіка?

    Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
  • PREDATOR PREDATOR
    А я сьогодні казав,що восени метро закриють.Це буде скоріше за все після виборів.Будуть добивати Україну до кінця.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости