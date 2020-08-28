В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко

Метро в столице закроют, если произойдет взрыв заболеваемости COVID-19, и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости. - Ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

В то же время он четко не ответил, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" карантинную зону, которую определяет правительство.

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"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов на местах испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.

Напомним, весной метро в Киеве не работало в течение двух месяцев.

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