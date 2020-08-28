Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с возможностью выйти под залог

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Броварская прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом из Луганщины, а потому может скрываться от следствия на неподконтрольных Киеву территориях области.

В целях следствия сторона обвинения попросила не называть имени и фамилии подозреваемого.

Защитники во время судебного заседания отрицали любые риски, приведенные прокуратурой, при этом не были против меры пресечения. Впрочем, они просили домашний арест.

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При этом адвокат потерпевшей стороны - водителя программы "Схемы" Бориса Мазура, который является владельцем подожженного автомобиля - также настаивал на содержании под стражей без возможности выйти под залог.

Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык определила меру пресечения в виде на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 тыс. 650 грн.

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Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".