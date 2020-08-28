Посольство США к годовщине Иловайской трагедии: Россия должна забрать свое оружие и возглавляемые ею силы

Посольство Соединенных Штатов обнародовало заявление к годовщине трагедии под Иловайском.

Его текст опубликован в Твиттере посольства США, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью под Иловайском шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.

"Россия должна полностью выполнить свои Минские обязательства, вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанным границами Украины", - добавили в посольстве.

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Дипломаты отметили, что США будут продлевать против России соответствующие санкции, пока она не выполнит в полной мере свои Минские обязательства.