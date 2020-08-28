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Посольство США к годовщине Иловайской трагедии: Россия должна забрать свое оружие и возглавляемые ею силы

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Посольство США к годовщине Иловайской трагедии: Россия должна забрать свое оружие и возглавляемые ею силы
Посольство Соединенных Штатов обнародовало заявление к годовщине трагедии под Иловайском.

Его текст опубликован в Твиттере посольства США, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью под Иловайском шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.

"Россия должна полностью выполнить свои Минские обязательства, вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанным границами Украины", - добавили в посольстве.

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Дипломаты отметили, что США будут продлевать против России соответствующие санкции, пока она не выполнит в полной мере свои Минские обязательства.

Посольство США к годовщине Иловайской трагедии: Россия должна забрать свое оружие и возглавляемые ею силы 01

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Топ комментарии

  • Den4ik1771
    Подскажу по сикрету Друзьям Американцам!!!,вырубайте SWIFT!, исключайте из игры на фондовых биржах!,затем требуйте возврат гос долга,дальше больше,арест активов ,аблигаций,недвижимости, счетов!,и изюминка торта-депортация свиноскота на расеюшку!
  • Вова Зименский
    росия ведёт гибридную войну в своих интересах по всему миру . А США - удушающую политику против гибридных воен . Удав всегда душит - сжимает свои кольца на каждом выдохе жертвы . Росии немного-недолго осталось .
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Хех. Прискорбно сие все читать. Ведь давно всем понятно, что войны никто никогда не выигрывал переговорами к сожалению. И не думаю что в данном случае будет как-то иначе.
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