Считаю такое вмешательство неуместным, - Макрон о вводе российских силовиков в Беларусь

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси. По его мнению, любое внешнее силовое вмешательство было бы неуместным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции вблизи Эйфелевой башни, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство Reuters.

По словам французского президента, вмешательство России или любых других стран, будь то введение военных или сил внутренней безопасности, приведет к регионализации и интернационализации вопроса Беларуси.

"Я считаю такое вмешательство неуместным", - подчеркнул он.

В то же время Макрон выступает за вовлечение российской стороны в диалог по Беларуси и хочет, чтобы Москва помогла убедить действующего белорусского президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ в решении внутриполитического кризиса.

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