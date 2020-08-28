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Считаю такое вмешательство неуместным, - Макрон о вводе российских силовиков в Беларусь

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Считаю такое вмешательство неуместным, - Макрон о вводе российских силовиков в Беларусь
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси. По его мнению, любое внешнее силовое вмешательство было бы неуместным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции вблизи Эйфелевой башни, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  агентство Reuters.

По словам французского президента, вмешательство России или любых других стран, будь то введение военных или сил внутренней безопасности, приведет к регионализации и интернационализации вопроса Беларуси.

"Я считаю такое вмешательство неуместным", - подчеркнул он.

В то же время Макрон выступает за вовлечение российской стороны в диалог по Беларуси и хочет, чтобы Москва помогла убедить действующего белорусского президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ в решении внутриполитического кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков

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Топ комментарии

  • Вова Зименский
    Путин -- ***** , - это всем понятно .
  • alex bf2834f5
    Макрон,вырази очень глубокую ******************** ложил на вас всех европейских сцыкунов,пока эмбарго не будет
  • I Am 644f2298
    это не тот ли Макрон, кот. еще недавно призывал к вечной дружбе с Путиным и называл РФ европейской страной?...
    "Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений"
    https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/08/20/7099869/
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