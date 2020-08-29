Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из его речи перед горожанами, опубликованной в Фейсбуке политика.
Выступая на городской площади 28 августа, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Включение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины", – заявил Марцинкив.
Он пояснил, что в число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.
Мэр заверил, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но в то же время призвал жителей выразить мирный протест.
"Я призываю мирным способом высказывать свой протест", – сказал он.