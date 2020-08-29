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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО

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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из его речи перед горожанами, опубликованной в Фейсбуке политика. 

Выступая на городской площади 28 августа, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

"Включение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины", – заявил Марцинкив.

Он пояснил, что в число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.

Мэр заверил, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но в то же время призвал жителей выразить мирный протест.

"Я призываю мирным способом высказывать свой протест", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Николай Влад
    інфікованих всі області та міста мають... Але чомусь жорсткий карантин вводять виключно в західних областях України?
    Чому зелені шакали так ненавидять виключно західну Україну, зрозуміло та очевидно всім.
  • Roman Tripalyk
    Аваков чорт.. Не пались так сильно) не будете ви мерзота більше залякувувати людей
  • PREDATOR PREDATOR
    sulima ivan Та ті хто помер віком в більшості за 80 років.В нас стільки не живуть.В східній Європі взагалі мало померлих.Та й в нас точно не приховують трупи.А навпаки залякують.Он в моєму містечку,спочатку пішла чутка,що повно в лікарні лежало,а цього не було.Я спілкувався з працівниками лікарні.Так багато хто з чиновників і лікарів собі поприписували безсимптомний стан і пішли на самоізоляцію,щоб взяти грошову компенсацію.А зараз кажуть,що привезли з інших міст.Щоб показати,що хворіють багато.А ще наче є померлі,але спірно.Одного дядечка приїхали в комбінезонах забрали і сказали,що він від вірусу помер.Але він любив добре випити і йому вже за 70 років.
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