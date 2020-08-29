Наемники РФ режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали
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В пятницу российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в утренней сводке в субботу.
В штабе подчеркнули, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
"С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.