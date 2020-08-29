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Сегодня отмечается День памяти защитников Украины

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Сегодня отмечается День памяти защитников Украины
В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данный день был установлен согласно указу Президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе".

Именно на эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские военные попали в окружение.

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По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

29 августа в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На время минуты молчания будет остановлена ​​работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где установлен непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

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Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прерваны трансляции радио- и телепередач. В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будут ограничены.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка "Иловайск. Воспоминания. 2014".

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Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект "Живая память", посвященный памяти погибших в русско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Сегодня отмечается День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 9660
  • Вася Шевченко f77d76ba
    /
    Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 3135

    **
    Он выходил с под Иловайска,
    ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната
    и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении,
    из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье,
    что не похоже на кино…
    Комбат кричал: «Держите фланги!»,
    а фланги сутки уж молчат,
    их пять часов бомбили «Грады» -
    российской армии набат…
    Взвода на небо уходили,
    ведь после «Градов», мин поток
    Из миномётов 2Б9,
    с названием нежным «Василёк».
    И как стояли спина в спину,
    уже не сорок… впятером.
    Как из зеленки выходили,
    под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись,
    где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных,
    не отводя постыдных глаз.
    Как Димка с криками: «Відходьте!
    Я їх ще трішки придержу!»
    Лёг с пулеметом, вынув сошки
    и залп нарушил тишину.
    Он ранен был, с пробитым лёгким,
    ведь до своих не доползти.
    Их прикрывал осознавая,
    что здесь конец его пути.
    Десант российский окружая,
    все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась,
    из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите!
    Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире,
    лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно,
    оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты,
    старался пайку разделить.
    Он выходил с под Иловайска,
    ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната
    и палец у кольца чеки.
    17.09.2014 (с). Вовчик Царенко.
  • Paulo Kit
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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