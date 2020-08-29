Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош

Нападение на автобус с членами группировки "Патриоты - за жизнь" вызвано заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями.

Об этом на странице в Facebook заявил украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош, передает Цензор.НЕТ.

"Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения этого же народа. Патриоты, которые решились на такое действие во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а награждения. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее смене", - написал Ярош.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.