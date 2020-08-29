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Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош

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Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош
Нападение на автобус с членами группировки "Патриоты - за жизнь" вызвано заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями.

Об этом на странице в Facebook заявил украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош, передает Цензор.НЕТ.

"Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения этого же народа. Патриоты, которые решились на такое действие во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а награждения. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее смене", - написал Ярош.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош 01

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Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    А це бєз пєрєвода на «общєпанятньій».
    Мовою оригіналу:

    «Дмитро Ярош

    У національно-визвольній боротьбі або всі перемагають, або програють - теж всі...

    Коли Держава не виконує функцій Захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу в інструмент гноблення того ж народу...
    Я почув про «розстріл» автобусу прокремлівських колаборантів на Харківщині.
    Патріоти, які зважились на таку дію, в ім'я воюючої з московською імперією, України, заслуговують не на покарання, а на відзначення...
    Якщо ж влада, і надалі, буде толерувати реваншистські та антидержавні бандформування, типу ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни.
    Бо, Україна - непереможна!
    В єдності українців - Сила!
    Слава Нації!
    Смерть Ворогам!»

    Респект.
  • Алекс Мышкевич
    Патриотов наградить !
    Киву кастрировать ! 😂
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Ярош правильно говорит.Всех этих Медведчуков,Рабиновичей давно пора в тюрьму на пожизненно с полной конфискацией награбленного . Каналы медведчука 112,ньюс ван закрыть и ликвидировать.
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