Режим тишины в зоне ООС сегодня не нарушался

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 29 августа, по состоянию на 12:00, провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях обострения ситуации.

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